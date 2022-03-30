Об этом сообщила помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя во время заседания Совбеза ООН.

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По ее словам, генеральный секретарь обратился к заместителю генерального секретаря Мартину Гриффитсу с просьбой срочно обсудить со сторонами возможные договоренности о гуманитарном прекращении огня в Украине.

Мартин Гриффитс уже связался с обеими сторонами, которые приветствовали эту инициативу, и через несколько дней он отправится в регионы,

– сказала Мсуя.

Помощница генсека ООН отметила необходимость найти меры по спасению людей, защитить от атаки гражданские дома, школы и больницы. Она добавила, что это могут быть как локальные паузы, так и полное прекращение огня.

"У мирных жителей заканчиваются еда, энергия и надежда. Наша цель проста: заставить утихнуть пушки и спасти жизни", – отметила Джойс Мсуя.

Она добавила, что с 24 февраля гуманитарные организации от ООН оказали помощь примерно 890 тысячам людей по всей Украине, преимущественно на востоке. Люди получили еду, жилье, одеяла, лекарства, воду и средства гигиены.

К слову, Владимир Зеленский отметил, что на 30 марта известно о гибели уже 145 детей, и это только официально подтвержденное число. В то же время, в оккупированных районах невозможно установить точное количество погибших, поэтому их может быть значительно больше. "Возможно, мы потеряли сотни детей", – добавил он.

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