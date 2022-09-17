Отмечалось, что бизнесмен Григорий Суркис на протяжении почти шести месяцев якобы не принимал участия в заседаниях Верховной Рады. Юрист Дмитрий Бриф сообщил, что издание по требованию Григория Суркиса опровергло собственную недостоверную информацию о народном депутате, информирует 24 канал.

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Информацию опровергли

В итоге официальной переписки юриста с редакцией, предоставление соответствующих документов, изображающих реальную картину, интернет-издание вынуждено было публично признать свою ошибку и сообщило, что они обновили публикацию. В обновленной статье говорилось:

В адрес нашей редакции поступило обращение от Григория Суркиса с прилагаемыми документами, подтверждающими, что в период с 23 февраля 2022 года он принял участие в 14 из 21 заседаниях Верховной Рады Украины, во время которых проводилась фиксация присутствия и поименное голосование,

– говорится в тексте.

Юрист Дмитрий Бриф также обращает внимание на то, что в упомянутом расследовании "Украинской правды" также тиражируются сплетни в отношении личности Григория Суркиса.

Так, с 8-й минуты указанного "расследования" редакция "УП" в очередной раз возвращается к уже официально опровергнутой ранее новости о якобы вывозе огромной суммы наличных средств Григорием Суркисом или членами его семьи, которые вместе с ним пересекали границу.

Бриф приводит ссылку на эту недостоверную статью, которую редакция интернет-издания уже давно дезавировала (по ссылке: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/26/7334307/).

По его мнению, этот факт является примером недопустимого игнорирования журналистской этики, поскольку намеренно дезориентирует зрительскую аудиторию. Юрист акцентирует на том, что в конце концов и в этом эпизоде "Украинская правда" вынуждена была опровергнуть откровенный фейк собственного производства, опубликовав следующее:

"Также Григорий Суркис опровергает информацию, изложенную в расследовании Батальон "МОНАКО". УП нашла элитных беженцев на Лазурном побережье" о возможном вывозе

средств членами семьи Суркис. Документы, которые он направил, утверждают, что ни одно лицо, которое пересекало границу вместе с Игорем и Григорием Суркисами, не осуществляло декларирование средств ни на украинской, ни на венгерской таможнях», – говорит адвокат.

Дмитрий Бриф считает в целом поведение редакции "УП" возмутительным и манипулятивным, ведь ни разу с начала войны ее корреспонденты не обратились к Григорию Суркису за комментарием о опубликованных недостоверных сведениях. Несмотря на тот факт, что он находится в основном на территории Украины. Юрист напоминает журналистам о соблюдении СМИ общепризнанных международных стандартов, гарантирующих право человека на ответ и изложение собственной альтернативной позиции.