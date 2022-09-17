Зазначалося, що бізнесмен Григорій Суркіс упродовж майже 6 місяців нібито не брав участі у засіданнях Верховної Ради. Юрист Дмитро Бриф повідомив, що видання на вимогу Григорія Суркіса спростувало власну недостовірну інформацію щодо народного депутата, інформує 24 канал.

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Інформацію спростували

У підсумку офіційного листування юриста з редакцією, надання відповідних документів, які змальовують реальну картину, інтернет-видання змушене було публічно визнати свою помилку і повідомило, що вони оновили публікацію. В оновленій статті мовилося:

На адресу нашої редакції надійшло звернення від Григорія Суркіса з доданими документами, які підтверджують, що в період з 23 лютого 2022 року він взяв участь в 14 з 21 засіданнях Верховної Ради України, під час яких проводилась фіксація присутності та поіменне голосування,

– мовиться у тексті.

Юрист Дмитро Бриф також звертає увагу на те, що у згаданому розслідуванні "Української правди" також тиражуються плітки щодо особи Григорія Суркіса.

Так, з 8-ї хвилини вказаного "розслідування" редакція "УП" вчергове повертається до вже офіційно спростованої раніше новини про нібито вивезення величезної суми готівкових коштів Григорієм Суркісом чи членами його родини, які разом із ним перетинали кордон.

Бриф наводить посилання на цю недостовірну статтю, яку редакція інтернет-видання вже давно дезавуювала (за посиланням: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/26/7334307/).

На його думку цей факт є прикладом неприпустимого ігнорування журналістської етики, оскільки зумисно дезорієнтує глядацьку аудиторію. Юрист акцентує на тому, що зрештою і в цьому епізоді "Українська правда" змушена була спростувати відвертий фейк власного виробництва, опублікувавши наступне:

"Також Григорій Суркіс спростовує інформацію, викладену у розслідуванні Батальйон "МОНАКО". УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі" щодо можливого вивезення

коштів членами родини Суркіс. Документи, які він надіслав стверджують, що жодна особа, яка перетинала кордон разом з Ігорем та Григорієм Суркісами не здійснювала декларування коштів ні на українській, ні на угорській митницях", – каже адвокат.

Дмитро Бриф вважає загалом поведінку редакції "УП" обурливою і маніпулятивною, адже жодного разу від початку війни її кореспонденти не звернулися до Григорія Суркіса за коментарем щодо опублікованих недостовірних відомостей. Попри той факт, що він переважно перебуває на території України. Юрист нагадує журналістам про дотримання ЗМІ загальновизнаних міжнародних стандартів, які гарантують право особи на відповідь та на викладення власної альтернативної позиції.