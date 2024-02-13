О деталях расследования дела Гринкевичей в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, сообщает 24 Канал. Заявление о попытке сделки было ответом на вопрос о попытке фигурантов переписать имущество, которое выявило и приняло на арест ГБР.

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Пытались ли Гринкевичи переписать имущество

Сапьян заявила, что следствие уже приняло необходимые решения об аресте имущества семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Из-за преступной деятельности бизнесмена ГБР возбудило уголовное производство по факту махинаций с закупками одежды и белья для ВСУ.

Татьяна Сапьян подтвердила, что ГБР зафиксировали попытки махинаций с имуществом, которое подлежит аресту.

Сейчас могу сказать, что есть зафиксированные факты попыток махинаций с имуществом. Но следователи делают все для того, чтобы максимальное количество их состояния в этом уголовном производстве было под арестом на момент досудебного расследования,

– сказала советник.

Она также напомнила, что уголовное производство открыто по 2 статьям: о мошенничестве, а еще о создании, участие в преступной организации.

Кроме того, в ГБР напомнили, что фигурант дела пытался откупиться от ареста имущества взяткой, которую он предлагал работнику Государственного бюро расследований.

Татьяна Сапьян сказала, что все постановления на арест имущества пока направлено в Министерство юстиции и впоследствии информация об аресте появится в открытом доступе. Она также заявила: "Следствие делает все возможное, чтобы общество понимало, что все, кто совершает преступления – будут наказаны".

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