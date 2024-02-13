Про деталі розслідування справи Гринкевичів у ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, повідомляє 24 Канал. Заява про спробу оборудки була відповіддю на питання про намагання фігурантів переписати майно, яке виявило і ухвалило на арешт ДБР.

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Чи намагались Гринкевичі переписати майно

Сап'ян заявила, що слідство вже ухвалило необхідні рішення щодо арешту майна родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Через злочинну діяльність бізнесмена ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Тетяна Сап'ян підтвердила, що ДБР зафіксували спроби оборудок майна, яке підлягає арешту.

Наразі можу сказати, що є зафіксовані факти спроб оборудок із майном. Але слідчі роблять усе для того, щоб максимальна кількість їхніх статків у цьому кримінальному провадженні була під арештом на момент досудового розслідування,

– сказала радниця.

Вона також нагадала, що кримінальне провадження відкрите за 2 статтями: про шахрайство, а ще про створення, участь в злочинній організації.

Окрім того, у ДБР нагадали, що фігурант справи намагався відкупитись від арешту статків хабарем, якого він пропонував працівнику Державного бюро розслідувань.

Тетяна Сап'ян сказала, що усі ухвали на арешта майна наразі направлено до Міністерства юстиції і згодом інформація про арешт з'явиться у відкритому доступі. Вона також заявила: "Слідство робить все можливе, щоб суспільство розуміло, що всі, хто чинить злочини – будуть покарані".

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