Гриша не воюет с женщинами. Гриша воюет с Павелко

Известная журналистка Ярослава Коба встала на защиту экс-президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса.

Причиной стало заявление Екатерины Чаус (жены нынешнего президента Федерации футбола Украины), о том, что "кто-то" ведет против нее борьбу.



Ярославу Кобу возмутил тот факт, что Екатерина Чаус намекает, что борьбу против нее ведет Григорий Суркис.



В своем посте в Facebook журналистка уточняет, что Григорий Суркис ведет борьбу с Андреем Павелко, а не с Екатериной Чаус:



"Только сейчас увидела новость. Просто Катерина Чаус не из тех женщин за которыми я слежу. Она говорит , что это не ее блог. Но где вы видели тёлочку с губами, сиськами и без блога в ФБ?

Пытается говорить намёками, что кто-то, какой-то мужчина воюет с женщинами, в смысле с ней. Если ты начала говорить, то давай прямо и без намёков, ты наезжаешь на моего друга Григория Суркиса.

Так вот, он воюет не с тобой, а с Павелко, а в тебя просто летят осколки. Если не хочешь что б в тебя попадало, найди себе мужика попроще, с которым никто не воюет и живи спокойно.

Если ещё раз позволишь себе намёки на моего друга, будешь иметь дело со мной", – написала она в Facebook.