Гріша не воює з жінками. Гріша воює з Павелко

Відома журналістка Ярослава Коба стала на захист екс-президента Федерації футболу України Григорія Суркіса.

Причиною стала заява Катерини Чаус (дружини теперішнього президента Федерації футболу України), про те, що "хтось" веде проти неї боротьбу.



Ярославу Кобу обурив той факт, що Катерина Чаус натякає, що боротьбу проти неї веде Григорій Суркіс.

В своєму пості у Facebook журналістка уточнює, що Григорій Суркіс веде боротьбу з Андрієм Павелко, а не з Катериною Чаус:



"Только сейчас увидела новость. Просто Катерина Чаус не из тех женщин за которыми я слежу. Она говорит , что это не ее блог. Но где вы видели тёлочку с губами, сиськами и без блога в ФБ?

Пытается говорить намёками, что кто-то, какой-то мужчина воюет с женщинами, в смысле с ней. Если ты начала говорить, то давай прямо и без намёков, ты наезжаешь на моего друга Григория Суркиса.

Так вот, он воюет не с тобой, а с Павелко, а в тебя просто летят осколки. Если не хочешь что б в тебя попадало, найди себе мужика попроще, с которым никто не воюет и живи спокойно.

Если ещё раз позволишь себе намёки на моего друга, будешь иметь дело со мной", - написала вона у Facebook.