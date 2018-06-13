Гривна показала существенные успехи относительно доллара на фоне остальных валют, – Bloomberg

Несмотря на то, что в Украине идет война, недавно тут уволили министра финансов Александра Данилюка и уже более года официальный Киев не получает международной финансовой помощи, местная гривна демонстрирует незаурядные показатели. В частности, в первом полугодии 2018 года курс украинской гривны относительно доллара укрепился больше всего среди всех валют мира.

Об этом пишет ведущее мировое экономическое издание Bloomberg.

По словам журналистов, гривна укрепила свои позиции на фоне того, что на многих рынках, которые развиваются, наоборот, наблюдается противоположная тенденция.

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Как подчеркивается, украинская валюта против доллара укрепилась на 7,7% и таким образом обошла в рейтинге грузинский лари и колумбийский песо.

Заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий в свою очередь подчеркнул, что ключ к успеху заключается в том, чтобы не полагаться на краткосрочный капитал для финансирования дефицита текущих счетов.

"Это довольно опасно, потому что, если у вас есть негативные настроения, инвесторы просто покидают рынок, и это создает огромное давление на денежно-кредитную политику и обменный курс. Но это не тот случай для Украины", – отметил один из руководителей НБУ.

В то же время издание добавляет, что такие показатели украинская валюта демонстрирует на фоне проблем в национальной экономике и кредитно-денежной политике, активизации военных действий на территории восточных регионов Украины, отсутствия международной финансовой поддержки, причим НБУ ужесточил денежно-кредитную политику и повысил учетную ставку до 17%.

С осени 2017 года Украина сумела привлечь примерно 550 миллионов долларов "горячего капитала", из которых около 200 миллионов долларов получено во время ситуации, когда рынки развивающихся стран начали сжиматься. Это совсем другая история по сравнению с другими развивающимися рынками

– комментирует ситуацию Чурий.

Также в НБУ заявляют, что ставка снижаться не будет, пока фиксируется сильная инфляция.

"Не думаю, что мы сможем смягчить денежно-кредитную политику, пока не увидим сильную тенденцию дезинфляции. Жесткая денежно-кредитная политика позволит нам вернуть инфляцию к цели в середине следующего года, а не раньше", – констатировал он.

Напомним, по словам главы НБУ Якова Смолия, для укрепления гривны на валютном рынке нужно реальное увеличение внутреннего производства, а также экспорта товаров и услуг.