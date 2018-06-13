Гривня відзначилася суттєвими успіхами щодо долара на тлі інших валют, – Bloomberg

Попри те, що в Україні триває війна, нещодавно тут звільнили міністра фінансів Олександра Данилюка та вже понад рік офіційний Київ не отримує міжнародної фінансової допомоги, місцева гривня демонструє неабиякі показники. Зокрема, у першому півріччі 2018 року курс української гривні щодо долара зміцнився найбільше серед усіх валют світу.

Про це пише провідне світове економічне видання Bloomberg.

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За словами журналістів, гривня зміцнила свої позиції на фоні того, що на багатьох ринках, які розвиваються, навпаки спостерігається протилежна тенденція.

Як підкреслюється, українська валюта проти долара зміцнилася на 7,7% та таким чином обійшла у рейтингу грузинський ларі та колумбійський песо.

Заступник голови Національного банку України Олег Чурій своєю чергою підкреслив, що ключ до успіху полягає в тому, щоб не покладатися на короткостроковий капітал для фінансування дефіциту поточних рахунків.

"Це досить небезпечно, тому що, якщо у вас є негативні настрої, інвестори просто залишають ринок, і це створює величезний тиск на грошово-кредитну політику та обмінний курс. Але це не той випадок для України", – зауважив один із керівників НБУ.

Водночас видання додає, що такі показники українська валюта демонструє на фоні проблем у національній економіці та кредитно-грошовій політиці, активізації військових дій на території східних регіонів України, відсутності міжнародної фінансової підтримки, причім НБУ посилив грошово-кредитну політику і підвищив облікову ставку до 17%.

З осені 2017 року Україна зуміла залучити приблизно 550 мільйонів доларів "гарячого капіталу", з яких біля 200 мільйонів доларів отримано під час ситуації, коли ринки країн, що розвиваються, почали стискати. Це зовсім інша історія порівняно з іншими ринками, що розвиваються,

– коментує ситуацію Чурій.

Також у НБУ заявляють, що ставка знижуватися не буде, поки фіксується сильна інфляція.

"Не думаю, що ми зможемо пом'якшити грошово-кредитну політику, поки не побачимо сильну тенденцію дезінфляції. Жорстка грошово-кредитна політика дозволить нам повернути інфляцію до мети в середині наступного року, а не раніше", – констатував він.

Нагадаємо, за словами очільника НБУ Якова Смолія, для зміцнення гривні на валютному ринку є потрібними реальне збільшення внутрішнього виробництва, а також експорту товарів і послуг.