Гривна, доллар, евро: какой депозит более прибыльный в 2020 году

Перевести свои гривны в евро, доллары или положить на депозит – актуальный вопрос для многих украинцев. В какой валюте лучше хранить деньги, чтобы они не только не обесценились, но и приносили прибыль, – 24 канал узнавал у экспертов.

Сберечь и приумножить

После резкого обесценивания нашей национальной валюты в 2015 году, когда за один доллар просили 30 гривен и больше, украинцы взяли за правило: есть деньги – меняй на доллары или евро. Только прошлый год стал исключением: в феврале 2019 года за один доллар давали 27,42 гривны, а за один евро – 31,29 гривны, а уже в начале 2020 цифры изменились, один доллар стоил примерно 25 гривен, а евро – 27 гривен.

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Из-за таких валютных выкрутасов встает вопрос – где стоит хранить или куда вкладывать деньги, конечно, если они есть.

Сейчас по евро и долларовым депозитам предлагается 2-3%. Это сопоставимо с депозитами, которые есть в Европе. Как по мне, это исключительно сбережение средств, а не заработок,

– уверен директор Института социально-экономических трансформации Илья Несходовский.

Где и как украинцы хранят деньги, смотрите здесь:

По гривневым депозитам банки предлагают ставки примерно 14-17% на 12 месяцев. Если смотреть по системе, то по разным гривневым депозитам сейчас предлагают ставки от 5,5 до 17,1% годовых, а по доллару США – традиционно от 0,35% до 5%. Средняя ставка по системе – примерно 2,75% годовых. Это очень немного. Что касается евро, ставки колеблются от 0,1% до 5% годовых, собственно, как и по доллару. Но, средняя ставка по евро пока меньше 2% по годовому депозиту.

Эти процентные ставки по депозитам в иностранных валютах не являются привлекательными. Конечно, более интересные предложения идут от украинских банков по гривневым депозитам. Думаю, что это может быть одним из главных инструментов сбережений,

– считает член Совета Нацбанка Виталий Шафран.

Заместительница директора Центра экономической стратегии Мария Репко, соглашается, что сейчас ставки по долларовым депозитам очень низкие, а по гривневым – выше. Правда, они, вероятнее всего, снизятся со снижением процентной ставки НБУ.

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Доходность депозитов зависит не только от процентной ставки, но и от курса гривны на конец года. Например, если гривна к доллару усилится, то депозит в нашей национальной валюте будет более выгодным. Если гривна упадет по отношению к доллару, тогда даже низкие ставки по доллару могут перекрыть эту разницу в процентных ставках. Поэтому Мария Репко считает, что нельзя сказать – какой депозит будет более прибыльным, без четкого прогноза курса на конец года. Правда, этот прогноз никто не даст.

Диверсификация рисков

По убеждению экспертов, у любого должна быть диверсификация портфелей, даже валютных. На самом деле, курс доллара и евро не является фиксированным, поэтому структура сбережений должна соответствовать будущей валютной структуре потребления. Проще говоря – если вы планируете путешествие в страны Евросоюза, наверное, стоит открыть депозит в евро, чтобы не случилось так, что из-за изменения валютных курсов придется отложить путешествие.

Экономист Сергей Фурса соглашается с коллегой. По его убеждению, когда мы говорим о депозитах, стоит вспомнить о принципе диверсификации рисков (раскладывать яйца в разные корзины, чтобы не потерять все сразу). Когда речь идет о процентах, конечно гривневый депозит намного интереснее, и чем раньше люди положат деньги на депозит, тем выше будет ставка. Потому что процесс снижения ставок идет достаточно стремительно.



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Принимая во внимание риски валютного депозита, разумно просто распределить свои вклады. Например, 50% – гривневый, а 50% – долларовый депозит, где вы понимаете, что у вас не будет никакой доходности, разве что максимум 1%. Тем не менее, в случае определенной девальвации вы выиграете. Гривна может двигаться в любом направлении,

– убежден Фурса.

Илья Несходовский тоже считает, что сейчас банки достаточно надежны. "Сейчас минимальные риски того, что банк "сгорит", – добавляет Несходовский.

Мария Репко разъясняет, депозиты украинцев защищены в размере 200 тысяч гривен. Эту защиту предоставляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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"Очень важно, чтобы украинцы не шли ни на какие мошеннические манипуляции, что-то вроде – вложите средства в нашу финансовую компанию и вы получите защиту как в банке. Нет! Фондом гарантирования вкладов защищены только банковские вклады. Это важно", – резюмирует Мария Репко.

Итак, по убеждению экспертов, "банкопада" в этом году не будет. На данный момент финансовая система наиболее надежна за всю историю Украины. Она регулируется, и поэтому никаких причин для "банкопада" нет.