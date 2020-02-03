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      Гривня, долар, євро: який депозит більш прибутковий в 2020 році

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      Який депозит вигідніший / Фото 24 каналу

      Перевести свої гривні в євро, долари чи покласти на депозит – актуальне питання для багатьох українців. В якій валюті краще зберігати гроші щоб вони не лише не знецінились, а ще й приносили прибуток, – 24 канал дізнавався у експертів.

      Зберегти і примножити

      Після різкого знецінення нашої національної валюти в 2015 році, коли за один долар просили 30 гривень і більше, українці взяли за правило: маєш гроші – міняй на долари чи євро. Лише минулий рік став винятком: в лютому 2019 року за один долар давали 27,42 гривні, а за одне євро – 31,29 гривень, а вже на початку 2020 цифри змінились, один долар коштував приблизно 25 гривень, а євро 27 гривень.

      До теми: Чому впав долар і що буде далі: пояснення економістів

      Через такі валютні викрутаси постає питання – де варто зберігати чи куди вкладати гроші, звісно, якщо вони є. 

      Наразі по євро та доларовим депозитам пропонується 2-3%. Це співставно з депозитами, які є в Європі. Як на мене, це винятково збереження коштів, а не заробіток,
      – впевнений директор Інституту соціально-економічних трансформації Ілля Несходовський.

      Де і як українці зберігають гроші, дивіться тут:

      За гривневими депозитами банки пропонують ставки приблизно 14-17% на 12 місяців. Якщо дивитись по системі, то по різним гривневим депозитам зараз пропонують ставки від 5,5 до 17,1% річних, а по долару США – традиційно від 0,35% до 5%. Середня ставка по системі приблизно 2,75% річних. Це дуже небагато. Щодо євро, ставки коливаються від 0,1% до 5% річних, власне як і по долару. Але, середня ставка по євро наразі менша 2% по річному депозиту.

      Ці відсоткові ставки за депозитами в іноземних валютах не є привабливими. Звісно, більш цікаві пропозиції йдуть від українських банків за гривневими депозитами. Думаю, що це може бути одним із головних інструментів заощаджень,
      – вважає член Ради Нацбанку Віталій Шафран.

      Заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко, погоджується, що зараз ставки за доларовими депозитами дуже низькі, а за гривневими – вищі. Щоправда, вони, вірогідніше за все, знизяться із зниженням відсоткової ставки НБУ.

      Варто знати: Депозити, золото, нерухомість, ОВДП: куди вигідніше вкладати гроші в 2020 році

      Прибутковість депозитів залежить не лише від відсоткової ставки, а й від курсу гривні на кінець року. Наприклад, якщо гривня до долара посилиться, то депозит у нашій національній валюті буде вигідніший. Якщо гривня впаде по відношенню до долара, тоді навіть низькі ставки по долару можуть перекрити цю різницю у відсоткових ставках. Тому Марія Репко вважає, що не можна сказати – який депозит буде прибутковішим, без чіткого прогнозу курсу на кінець року. Щоправда, цей прогноз ніхто не дасть.

      Диверсифікація ризиків

      На переконання експертів, у будь-кого має бути диверсифікація портфелів, навіть валютних. Насправді, не є фіксованим курс долара та євро, тому структура заощаджень повинна відповідати майбутній валютній структурі споживання. Простіше кажучи – якщо ви плануєте подорож до країн Євросоюзу, напевне варто відкрити депозит у євро, щоб не сталось так, що через зміну валютних курсів доведеться відкласти подорож.

      Економіст Сергій Фурса погоджується з колегою. На його переконання, коли ми говоримо про депозити, варто згадати про принцип диверсифікації ризиків (розкладати яйця в різні корзини аби не втратити все одразу). Коли йдеться про відсотки, звісно гривневий депозит набагато цікавіший і чим раніше люди покладуть гроші на депозит, тим вищою буде ставка. Бо процес зниження ставок йде досить жваво.

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Як змінювалась валюта за часів незалежності України / Інфографіка 24 каналу

      Беручи до уваги ризики валютного депозиту розумно просто розподілити свої вклади. Наприклад, 50% – гривневий, а 50% – доларовий депозит, де ви розумієте, що у вас не буде жодної дохідності, хіба що  максимум 1%. Проте, у разі певної девальвації ви виграєте. Гривня може рухатись в будь-якому напрямку,
      – переконаний Фурса.

      Ілля Несходовський також вважає, що зараз банки достатньо надійні. "Наразі мінімальні ризики того, що банк "згорить", – додає Несходовський.

      Марія Репко роз'яснює, депозити українців захищені в розмірі 200 тисяч гривень. Цей захист надає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

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      "Дуже важливо аби українці не йшли на жодні шахрайські маніпуляції щось на кшталт – вкладіть кошти в нашу фінансову компанію і ви отримаєте захист як у банку. Ні! Фондом гарантування вкладів захищені лише банківські вклади. Це важливо", – резюмує Марія Репко.

      Тож, на переконання експертів, "банкопаду" цьогоріч не буде. На даний момент фінансова система найбільш надійна за всю історію України. Вона регулюється і тому жодних причин для "банкопаду" немає.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Гроші Статті Публікації НБУ Гривня Долар-Гривня Євро Банки
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