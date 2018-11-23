Грязные технологии не спасут Порошенко, – заявление "Батькивщины"

Ощущение неизбежного конца и осознание, что шансов переизбраться на второй срок не осталось, заставляют Петра Порошенко терять голову и толкают его к использованию самых грязных инструментов ведения избирательной кампании.

Об этом заявила "Батькивщина", говорится на сайте партии.

"Неспособный после 4,5 лет управления государством предъявить обществу хотя бы один свой багаж, нынешний глава государства прибегает к фолу последней надежды – дискредитации главного оппонента. Причем делает он это совершенно унизительным и отвратительным способом.

"Батькивщине" доподлинно известно, что лживые и оскорбительные билборды, которыми власть "украсила" Киев и пригород, развесили по личному указанию президента Порошенко. Исполнителем этой грязной провокации является один из ближайших его приспешников, одиозный депутат от БПП Сергей Березенко, которому и принадлежат рекламные площадки", – говорится в заявлении фракции.

"Батькивщина" призывает правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности всех причастных, а местную власть – "очистить" украинские улицы от нечистоплотности действующего гаранта.

"Попытка Петра Порошенко запятнать и очернить кандидата, имеющего наибольшее доверие народа, которое чуть ли не втрое превышает уровень поддержки нынешнего президента, его не спасет.

Люди хорошо помнят, что при Тимошенко тысяча кубометров газа стоила 60 долларов, а при Порошенко – более 300 долларов.

Так же в день выборов украинцы вспомнят и бюджетный миллиард для Фонда Петра Порошенко, и его тайные многочасовые переговоры с кумом Путина Медведчуком, и оффшоры президента, и конечно же – повышение цены на газ, которое поставило миллионы украинцев на грань выживания. И еще много других улучшений, которые принесло Украине президентство Порошенко.

Нынешний хозяин Банковой в очередной раз доказал – его преданность европейским ценностям является такой же фальшивой, как и его патриотизм. Он никогда не ценил честь руководить Украиной, а использовал свою высокую должность лишь для собственного обогащения.

Власти остались считанные месяцы, а потом придется отвечать: и за повышение тарифов, и за зарабатывание на крови украинских воинов. Придется отвечать и за использование грязных клеветнических технологий в политической борьбе, которыми президент не унижает своих оппонентов, а себя и, в худшем – всю страну", – говорится в заявлении "Батькивщины".