Гроб для Путина, укропы не отходят и ВибачтеЩоНеЗдохли – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 11 октября – на именины Путину подарили гроб и открыли магазин с его портретом в ромашках. Толстовкой с его лицом прекрасно мыть пол. Сам же диктатор в день рождения решил уединиться в лесу вместе с Шойгу. Видимо, готовят сиквел "Горбатой горы". Проклятое разведение войск. "Продажа наемной силы".

Также в выпуске:

Недоразведенное разведение.

Сепары обстреливают наших, сразу запускают сигнальные ракеты и кричат "измена, укропы не отходят!". Как обезьяны с гранатами, ей-богу. Так разведение войск еще долго не произойдет.

Народная милиция на народных танках.

Луганские боевики выкопали из шахт Грады и устроили День народной милиции. А на танки надели бабочки от смокингов и заставили танцевать вальс!

#ВибачтеЩоНеЗдохли.

Как одна чиновница объединила ветеранов вопиющим хэштегом, потому что не следила за словами. Хотела контролировать выдачу УБД, а рассказала о "продаже наемной силы" по контракту Вооруженных сил. Хотя наши границы защищают только контрактники.

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.