Труна для Путіна, укропи не відходять і ВибачтеЩоНеЗдохли – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 11 жовтня – на іменини Путіну подарували труну і відкрили магазин з його портретом в ромашках. Толстовкою з його обличчям прекрасно мити підлогу. Сам же диктатор в день народження вирішив усамітнитись у лісі разом із Шойгу. Видно, готують сіквел "Горбатої гори". Кляте розведення військ. "Продаж найманої сили".

Також у випуску:

Недорозведене розведення.

Сєпари обстрілюють наших, одразу запускають сигнальні ракети і кричать "зрада, укропи не відходять!". Як обізяни з гранатами, їй-богу. Так розведення військ ще довго не відбудеться.

Народна міліція на народних танках.

Луганські бойовики викопали із шахт Гради - і влаштували День народної міліції. А на танки наділи метелики від смокінгів і змусили танцювати вальс!

#ВибачтеЩоНеЗдохли.

Як одна чиновниця об'єднала ветеранів кричущим хештегом, бо не слідкувала за словами. Хотіла контролювати видачу УБД, а розповіла про "продаж найманої сили" за контрактом Збройних сил. Хоча наші кордони боронять лише контрактники.

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.