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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Телеканал новин 24 Програми Недиванна сотня
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Труна для Путіна, укропи не відходять і ВибачтеЩоНеЗдохли – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 345 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 11 жовтня – на іменини Путіну подарували труну і відкрили магазин з його портретом в ромашках. Толстовкою з його обличчям прекрасно мити підлогу. Сам же диктатор в день народження вирішив усамітнитись у лісі разом із Шойгу. Видно, готують сіквел "Горбатої гори". Кляте розведення військ. "Продаж найманої сили".

      Також у випуску:

      Недорозведене розведення.

      Сєпари обстрілюють наших, одразу запускають сигнальні ракети і кричать "зрада, укропи не відходять!". Як обізяни з гранатами, їй-богу. Так розведення військ ще довго не відбудеться.

      Народна міліція на народних танках.

      Луганські бойовики викопали із шахт Гради - і влаштували День народної міліції. А на танки наділи метелики від смокінгів і змусили танцювати вальс!

      #ВибачтеЩоНеЗдохли.

      Як одна чиновниця об'єднала ветеранів кричущим хештегом, бо не слідкувала за словами. Хотіла контролювати видачу УБД, а розповіла про "продаж найманої сили" за контрактом Збройних сил. Хоча наші кордони боронять лише контрактники.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
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      Автор: Леонід Остальцев, Євген Назаренко
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Недиванна сотня Війна на Донбасі
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