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Гройсман – толковый человек, но ему в президенты рано, – Ющенко

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Виктор Ющенко оценил кандидатов на следующие выборы
Виктор Ющенко оценил кандидатов на следующие выборы / Фото из открытых источников

Украинский экс-президент Виктор Ющенко прогнозирует, что в следующие выборы, кроме ведущих кандидатов – Порошенко и Тимошенко, может вмешаться еще "кто-то". В частности, дал положительную оценку премьер-министру Гройсману, однако ему, по мнению Ющенко, баллотироваться в президенты "рано".

Об этом говорится в интервью BBC с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.

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Экс-президент рассказал, что не может ответить, за кого голосовал бы во втором туре в паре Порошенко-Тимошенко.

Я гораздо больше знаю Юлию Владимировну, чем вы. Кроме того, я читал президентскую почту. Я слишком много знаю об этой фамилии. С другой стороны, я очень хочу быть джентльменом,
– добавляет Ющенко.

Интересно, что Виктор Ющенко положительно отозвался о Ляшко, "ясно декларирует свои цели и понимание того или иного процесса", однако отметил, что у его партии есть много ошибок. К примеру, земельный вопрос.

"На мой взгляд, нельзя жить в XXI веке и входить в шестёрку странах мира, где нет движения земли, а вся она разделена по олигархами. Мне стыдно, поэтому такую ​​логику не приемлю", – добавляет бывший президент.

Кроме этого, Ющенко похвалил работу Владимира Гройсмана и отметил, что знает, с какими сложностями сегодня сталкивается премьер-министр.

Мне кажется, он толковый человек, который пытается сделать свою экономическую политику, но пока во многих вещах она не удается,
– рассказал господин Ющенко.

Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Ющенко Юлия Тимошенко Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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