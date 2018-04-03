20:37
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Гройсман – толковий чоловік, але йому в президенти рано, – Ющенко

756 Читать новость на русском
Віктор Ющенко оцінив кандидатів у наступні вибори
Віктор Ющенко оцінив кандидатів у наступні вибори / Фото з відкритих джерел

Український екс-президент Віктор Ющенко прогнозує, що у наступні вибори, окрім провідних кандидатів – Порошенка і Тимошенко, може втрутитись ще "хтось". Зокрема, дав позитивну оцінку прем'єр-міністру Гройсману, проте йому, на думку Ющенка, балотуватися у президенти "зарано".

Про це йдеться в інтерв'ю BBC з колишнім президентом України Віктором Ющенко.

Читайте також: Вибори Президента України-2019: ЗМІ повідомили про стратегію Порошенка

Екс-президент розповів, що не може відповісти, за кого голосував би у другому турі у парі Порошенко-Тимошенко.

Я набагато більше знаю Юлію Володимирівну, ніж ви. Крім того, я читав президентську пошту. Я занадто багато знаю щодо цього прізвища. З іншого боку, я максимально хочу бути джентльменом,
– додає Ющенко.

Цікаво, що Віктор Ющенко позитивно відгукнувся про Ляшка, який "ясно декларує свої цілі і розуміння того чи іншого процесу", проте також зазначив, що в його партії є багато помилок. До прикладу, земельне питання.

"На мій погляд, не можна жити у ХХІ столітті та входити до шести країн світу, де немає руху землі, а вся вона поділена за олігархами. Мені це соромно, тому таку логіку не приймаю", – додає колишній президент.

Окрім цього, Ющенко похвалив роботу Володимира Гройсмана і наголосив, що знає, з якими складнощами сьогодні стикається прем'єр-міністр.

Мені здається, він толковий чоловік, який пробує зробити свою економічну політику, але поки що в багатьох речах вона не вдається,
– розповів пан Ющенко.

Теги: Новини політики Новини України Віктор Ющенко Володимир Гройсман Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Продукти харчування за європейським стандартом: як це діятиме в Україні
сьогодні, 19:02 Продукти харчування за європейським стандартом: як це діятиме в Україні
Яніна Ткачук 1701
Чому керівники компаній не подають декларації
сьогодні, 18:00 Чому керівники компаній не подають декларації
Віталій Шабунін 151
Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
сьогодні, 17:02 Глухий та без броніка: історія одного виходу українських розвідників
Олексій Чибісов 1749
Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
сьогодні, 17:51 Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
11491
Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
сьогодні, 15:04 Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
Блог Медіа 1072
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук