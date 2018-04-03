Гройсман – толковий чоловік, але йому в президенти рано, – Ющенко

Український екс-президент Віктор Ющенко прогнозує, що у наступні вибори, окрім провідних кандидатів – Порошенка і Тимошенко, може втрутитись ще "хтось". Зокрема, дав позитивну оцінку прем'єр-міністру Гройсману, проте йому, на думку Ющенка, балотуватися у президенти "зарано".

Про це йдеться в інтерв'ю BBC з колишнім президентом України Віктором Ющенко.

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Екс-президент розповів, що не може відповісти, за кого голосував би у другому турі у парі Порошенко-Тимошенко.

Я набагато більше знаю Юлію Володимирівну, ніж ви. Крім того, я читав президентську пошту. Я занадто багато знаю щодо цього прізвища. З іншого боку, я максимально хочу бути джентльменом,

– додає Ющенко.

Цікаво, що Віктор Ющенко позитивно відгукнувся про Ляшка, який "ясно декларує свої цілі і розуміння того чи іншого процесу", проте також зазначив, що в його партії є багато помилок. До прикладу, земельне питання.

"На мій погляд, не можна жити у ХХІ столітті та входити до шести країн світу, де немає руху землі, а вся вона поділена за олігархами. Мені це соромно, тому таку логіку не приймаю", – додає колишній президент.

Окрім цього, Ющенко похвалив роботу Володимира Гройсмана і наголосив, що знає, з якими складнощами сьогодні стикається прем'єр-міністр.

Мені здається, він толковий чоловік, який пробує зробити свою економічну політику, але поки що в багатьох речах вона не вдається,

– розповів пан Ющенко.