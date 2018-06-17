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18:55, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Гройсман анонсировал три украинских фильма, которые выйдут в прокат летом

52 Читати новину українською
Кадр из фильма "Женщина на войне"
Кадр из фильма "Женщина на войне" / imdb

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинский кинематограф совершил огромный скачок за последние годы. А также политик анонсировал выход в прокат трех украинских фильмов, созданных при поддержке правительства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Три новых украинских фильма выходят в прокат этим летом. Все ленты созданы при поддержке правительства Украины. Я горд тем, какой огромный скачок сделал украинский кинематограф за последние годы,
– заявил Гройсман.

Так, летом на украинские экраны выйдет военная драма "Черкассы". Фильм о украинском военном корабле, который российский флот заблокировал на озере Донузлав во время аннексии Крыма.

Также Владимир Гройсман анонсировал триллер "Женщина на войне".

"Это лента о женщине, которая ведет одиночную войну с исландской алюминиевой промышленностью. Ее самая смелая операция под угрозой, ведь она получает долгожданное разрешение на усыновление девочки из Украины. Фильм создан в копродукции Украины, Франции и Исландии. Лента уже получила награду в Каннах за лучшую музыку", – отметил чиновник.

Кроме этого, летом состоится премьера фантастической истории "Бобот и Энергия Вселенной". Это фильм о мальчике, который заводит дружбу с трансформаторной будкой. Она неожиданно оживает. Теперь друзьям придется вместе спасать мир от катастрофы.

 

Теги: Новости Украины Новости культуры Кино Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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