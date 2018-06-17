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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гройсман анонсував три українські фільми, які вийдуть у прокат влітку

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Кадр із фільму "Жінка на війні"
Кадр із фільму "Жінка на війні" / imdb

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що український кінематограф здійснив величезний стрибок за останні роки. А також політик анонсував вихід у прокат трьох українських фільмів, створених за підтримки уряду.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Три нові українські фільми виходять у прокат цього літа. Всі стрічки створені за підтримки уряду України. Я гордий тим, який величезний стрибок зробив український кінематограф за останні роки,
– заявив Гройсман.

Так, влітку на українські екрани вийде військова драма "Черкаси". Фільм про український військовий корабель, який російський флот заблокував на озері Донузлав під час анексії Криму.

Також Володимир Гройсман анонсував трилер "Жінка на війні".

"Це стрічка про жінку, яка веде одиночну війну з ісландською алюмінієвою промисловістю. Її найсміливіша операція під загрозою, адже вона отримує довгоочікуваний дозвіл на усиновлення дівчинки з України. Фільм створений у копродукції України, Франції та Ісландії. Стрічка вже отримала нагороду в Каннах за найкращу музику", – зазначив урядовець.

Окрім цього, влітку відбудеться прем'єра фантастичної історії "Бобот та Енергія Всесвіту". Це фільм про хлопчика, який заводить дружбу з трансформаторною будкою. Вона несподівано оживає. Тепер друзям доведеться разом рятувати світ від катастрофи.

 

Теги: Новини України Володимир Гройсман Кіно Новини культури
Джерело: 24 Канал
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