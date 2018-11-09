Гройсман хочет увеличить себе полномочия

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у него недостаточно полномочий для наведения порядка в стране, и поэтому он подаст в парламент предложения относительно их увеличения.

Об этом он сообщил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

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Зато лидер фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко, заявил, что после президентских выборов внесет изменения в Конституцию, чтобы ликвидировать должность премьер-министра, поскольку он все равно якобы ни за что не отвечает. В частности добавил, что многие города и села до сих пор остаются без тепла.

Гройсман ответил, что за тепло на местах отвечает местная власть, и он не обязан ходить по квартирам и выпускать воздух из батарей.

Премьер-министр отметил, что когда политики будут решать, какой должна быть система управления в Украине, то тогда скажет свое слово. При этом подчеркнул, что сейчас для наведения порядка в стране, премьеру нужно больше полномочий.

Владимир Гройсман утверждает, что если Верховная Рада поддержит это решение, то в течение трех месяцев наведет в стране "реальный порядок".

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Что стоит знать о Владимира Гройсмана: смотрите в видео