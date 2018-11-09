Гройсман хоче збільшити собі повноваження

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у нього недостатньо повноважень для наведення ладу в країні, і тому він подасть до парламенту пропозиції щодо їх збільшення.

Про це він повідомив у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Читайте також: Створення Міністерства у справах ветеранів: Гройсман пропонує стартувати наступного тижня

Натомість лідер фракції "Радикальна партія" Олег Ляшко, заявив, що після президентських виборів внесе зміни до Конституції, аби ліквідувати посаду прем'єр-міністра, оскільки він все одно нібито ні за що не відповідає. Зокрема додав, що багато міст і сіл досі залишаються без тепла.

Гройсман відповів, що за тепло на місцях відповідає місцева влада, і він не зобов'язаний ходити по квартирах і випускати повітря з батарей.

Прем'єр-міністр зазначив, що коли політики будуть вирішувати, якою має бути система управління в Україні, то тоді скаже своє слово. При цьому наголосив, що наразі для наведення ладу в країні, прем'єру потрібно більше повноважень.

Володимир Гройсман стверджує, що якщо Верховна Рада підтримає це рішення, то протягом трьох місяців наведе в країні "реальний порядок".

Читайте також: В одному з українських міст тарифи на опалення хочуть підняти на 72%

Що варто знати про Володимира Гройсмана: дивіться у відео