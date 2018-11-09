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      Гройсман хоче збільшити собі повноваження

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      Володимиру Гройсману не вистачає повноважень
      Володимиру Гройсману не вистачає повноважень / inshaua.com

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у нього недостатньо повноважень для наведення ладу в країні, і тому він подасть до парламенту пропозиції щодо їх збільшення.

      Про це він повідомив у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

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      Натомість лідер фракції "Радикальна партія" Олег Ляшко, заявив, що після президентських виборів внесе зміни до Конституції, аби ліквідувати посаду прем'єр-міністра, оскільки він все одно нібито ні за що не відповідає. Зокрема додав, що багато міст і сіл досі залишаються без тепла.

      Гройсман відповів, що за тепло на місцях відповідає місцева влада, і він не зобов'язаний ходити по квартирах і випускати повітря з батарей.

      Прем'єр-міністр зазначив, що коли політики будуть вирішувати, якою має бути система управління в Україні, то тоді скаже своє слово. При цьому наголосив, що наразі для наведення ладу в країні, прем'єру потрібно більше повноважень.

      Володимир Гройсман стверджує, що якщо Верховна Рада підтримає це рішення, то протягом трьох місяців наведе в країні "реальний порядок".

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      Що варто знати про Володимира Гройсмана: дивіться у відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Гройсман Олег Ляшко Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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