Створення Міністерства у справах ветеранів: Гройсман пропонує стартувати наступного тижня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував вже з наступного тижня почати реорганізацію Державної служби з питань ветеранів у профільне міністерство. За словами глави уряду, самим ветеранам слід узгодити кандидатуру керівника цієї структури.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв, що 7 листопада під будівлею Кабміну активісти та ветерани АТО провели акцію з вимогою створити Міністерство у справах ветеранів.

На засіданні Кабміну Гройсман розповів, що вранці зустрічався з групою народних депутатів і обговорював питання створення Міністерства у справах ветеранів.

Читайте також: Навіщо створюють Міністерство ветеранів і кому воно потрібне: коротко про головне

Коаліцією відпрацьовується питання узгодженої кандидатури на позицію міністра. Це ще займе певну кількість часу,

– сказав прем’єр.

"Я сьогодні запропонував такий варіант... Він зможе абсолютно чітко визначити підходи до вирішення проблем ветеранів та формування політики в цій сфері... У найближчі тижні ми могли б запропонувати реформу самої державної служби як центрального органу виконавчої влади", – додав Гройсман.

Він також заявив, що запропонував ветеранам узгодити кандидатуру керівника такої служби.

Думаю, що вже наступного тижня ми могли б розпочати ухвалення перших необхідних рішень щодо реорганізації Державної служби з питань ветеранів, щоб створити потужний інститут, у якому будуть зосереджені, в тому числі, і фінансові ресурси для формування політики в цій сфері,

– сказав очільник Кабміну.

Нагадаємо, 27 лютого Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес.