Створення Міністерства у справах ветеранів: Гройсман пропонує стартувати наступного тижня
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував вже з наступного тижня почати реорганізацію Державної служби з питань ветеранів у профільне міністерство. За словами глави уряду, самим ветеранам слід узгодити кандидатуру керівника цієї структури.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
24 канал повідомляв, що 7 листопада під будівлею Кабміну активісти та ветерани АТО провели акцію з вимогою створити Міністерство у справах ветеранів.
На засіданні Кабміну Гройсман розповів, що вранці зустрічався з групою народних депутатів і обговорював питання створення Міністерства у справах ветеранів.
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Коаліцією відпрацьовується питання узгодженої кандидатури на позицію міністра. Це ще займе певну кількість часу,
– сказав прем’єр.
"Я сьогодні запропонував такий варіант... Він зможе абсолютно чітко визначити підходи до вирішення проблем ветеранів та формування політики в цій сфері... У найближчі тижні ми могли б запропонувати реформу самої державної служби як центрального органу виконавчої влади", – додав Гройсман.
Він також заявив, що запропонував ветеранам узгодити кандидатуру керівника такої служби.
Думаю, що вже наступного тижня ми могли б розпочати ухвалення перших необхідних рішень щодо реорганізації Державної служби з питань ветеранів, щоб створити потужний інститут, у якому будуть зосереджені, в тому числі, і фінансові ресурси для формування політики в цій сфері,
– сказав очільник Кабміну.
Нагадаємо, 27 лютого Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес.