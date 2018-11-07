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      Створення Міністерства у справах ветеранів: Гройсман пропонує стартувати наступного тижня

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      Створення Міністерства у справах ветеранів: Гройсман пропонує стартувати наступного тижня
      Створення Міністерства у справах ветеранів: Гройсман пропонує стартувати наступного тижня / 24 канал

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував вже з наступного тижня почати реорганізацію Державної служби з питань ветеранів у профільне міністерство. За словами глави уряду, самим ветеранам слід узгодити кандидатуру керівника цієї структури.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      24 канал повідомляв, що 7 листопада під будівлею Кабміну активісти та ветерани АТО провели акцію з вимогою створити Міністерство у справах ветеранів.

      На засіданні Кабміну Гройсман розповів, що вранці зустрічався з групою народних депутатів і обговорював питання створення Міністерства у справах ветеранів.

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      Коаліцією відпрацьовується питання узгодженої кандидатури на позицію міністра. Це ще займе певну кількість часу,
      – сказав прем’єр.

      "Я сьогодні запропонував такий варіант... Він зможе абсолютно чітко визначити підходи до вирішення проблем ветеранів та формування політики в цій сфері... У найближчі тижні ми могли б запропонувати реформу самої державної служби як центрального органу виконавчої влади", – додав Гройсман.

      Він також заявив, що запропонував ветеранам узгодити кандидатуру керівника такої служби.

      Думаю, що вже наступного тижня ми могли б розпочати ухвалення перших необхідних рішень щодо реорганізації Державної служби з питань ветеранів, щоб створити потужний інститут, у якому будуть зосереджені, в тому числі, і фінансові ресурси для формування політики в цій сфері,
      – сказав очільник Кабміну.

      Нагадаємо, 27 лютого Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес.

      Теги: Новини України Володимир Гройсман Новини політики Кабінет Міністрів України Війна на Донбасі АТО
      Джерело: 24 Канал
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