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      Создание Министерства по делам ветеранов: Гройсман предлагает стартовать на следующей неделе

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      Создание Министерства по делам ветеранов: Гройсман предлагает стартовать на следующей неделе
      Создание Министерства по делам ветеранов: Гройсман предлагает стартовать на следующей неделе / 24 канал

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уже со следующей недели начать реорганизацию Государственной службы по вопросам ветеранов в профильное министерство. По словам главы правительства, самим ветеранам следует согласовать кандидатуру руководителя этой структуры.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      24 канал сообщал, что 7 ноября под зданием Кабмина активисты и ветераны АТО провели акцию с требованием создать Министерство по делам ветеранов.

      На заседании Кабмина Гройсман рассказал, что утром встречался с группой народных депутатов и обсуждал вопрос создания Министерства по делам ветеранов.

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      Коалицией отрабатывается вопрос согласованной кандидатуры на позицию министра. Это еще займет определенное количество времени,
      – сказал премьер.

      "Я сегодня предложил такой вариант... Он сможет абсолютно четко определить подходы к решению проблем ветеранов и формированию политики в этой сфере... В ближайшие недели мы могли бы предложить реформу самой государственной службы как центрального органа исполнительной власти", – добавил Гройсман.

      Он также заявил, что предложил ветеранам согласовать кандидатуру руководителя такой службы.

      Думаю, что уже на следующей неделе мы могли бы начать с принятия первых необходимых решений относительно реорганизации Государственной службы по вопросам ветеранов, чтобы создать мощный институт, в котором будут сосредоточены, в том числе, и финансовые ресурсы для формирования политики в этой сфере,
      – сказал глава Кабмина.

      Напомним, 27 февраля Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс.

      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Новости политики Война на Донбассе АТО Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 Канал
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