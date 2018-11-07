Создание Министерства по делам ветеранов: Гройсман предлагает стартовать на следующей неделе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уже со следующей недели начать реорганизацию Государственной службы по вопросам ветеранов в профильное министерство. По словам главы правительства, самим ветеранам следует согласовать кандидатуру руководителя этой структуры.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

24 канал сообщал, что 7 ноября под зданием Кабмина активисты и ветераны АТО провели акцию с требованием создать Министерство по делам ветеранов.

На заседании Кабмина Гройсман рассказал, что утром встречался с группой народных депутатов и обсуждал вопрос создания Министерства по делам ветеранов.

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Коалицией отрабатывается вопрос согласованной кандидатуры на позицию министра. Это еще займет определенное количество времени,

– сказал премьер.

"Я сегодня предложил такой вариант... Он сможет абсолютно четко определить подходы к решению проблем ветеранов и формированию политики в этой сфере... В ближайшие недели мы могли бы предложить реформу самой государственной службы как центрального органа исполнительной власти", – добавил Гройсман.

Он также заявил, что предложил ветеранам согласовать кандидатуру руководителя такой службы.

Думаю, что уже на следующей неделе мы могли бы начать с принятия первых необходимых решений относительно реорганизации Государственной службы по вопросам ветеранов, чтобы создать мощный институт, в котором будут сосредоточены, в том числе, и финансовые ресурсы для формирования политики в этой сфере,

– сказал глава Кабмина.

Напомним, 27 февраля Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта правительство начало этот процесс.