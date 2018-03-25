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Гройсман назвал преимущества разрыва экономических отношений с Россией

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Гройсман рассказал о преимуществах для Украины от разрыва экономических отношений с Россией
Гройсман рассказал о преимуществах для Украины от разрыва экономических отношений с Россией / 24 Канал

Решение Кабинета министров Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в результате сделает государство сильнее.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Именно Россия сделала неприемлемы шаги – война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", – сказал глава правительства.

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При этом Гройсман подчеркнул, что сегодня необходимо строить производства в Украине, развивать собственный продукт.

"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", – добавил украинский премьер.

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Что такое программа экономического сотрудничества? Документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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