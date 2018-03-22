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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России в оккупированном Крыму

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Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России в оккупированном Крыму
Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента России в оккупированном Крыму / Фото из открытых источников

В четверг, 22 марта, Верховная Рада на своем заседании одобрила проект постановления №8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента России в оккупированном Крыму и Севастополе. Свои голоса "за" отдали 255 нардепов.

Об этом сообщает "Гордон".

"Организованное оккупационной российской администрацией в рамках выборов президента Российской Федерации голосование на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополь – является противоправным. Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий", – говорится в документе.

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Также отмечается, что существенные ограничения избирательных прав граждан, создания неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, а также неправомерное зачисление свыше 1 миллиона голосов из временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь существенно искажают результаты голосования, ставя под сомнение их легитимность.

"Верховная Рада Украины призывает международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) в отношении лиц, причастных к организации и проведению незаконного голосования на выборах президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также причастных к систематическим нарушениям основных прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины", – заявили в Совете.

Напомним, выборы президента прошли в России 18 марта, и по результатам подсчета 99,81% голосов победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. Евросоюз заявил о непризнании проведения Россией выборов президента на территории Крыма.

Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Украина – Россия Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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