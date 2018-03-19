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ЕС не признает выборы президента России в аннексированном Крыму

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ЕС не признает выборы президента России в аннексированном Крыму
ЕС не признает выборы президента России в аннексированном Крыму / Фото из открытых источников

Европейский союз заявил о непризнании проведения Россией выборов президента 18 марта на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление Европейской службы внешней деятельности.

Отметим, что выборы президента прошли в России 18 марта, и по результатам подсчета 99,81% голосов победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", – подчеркнули в ЕС.

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В заявлении также отмечается, что наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, включительно с представителями от стран-членов ЕС, не осуществляли никакого мониторинга на оккупированных территориях Украины.

"ЕС остается незыблемым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – заверили в Европейской службе внешней деятельности.

При этом, принимая во внимание предыдущие оценки международно признанной наблюдательной миссии ОБСЕ, Евросоюз отметил, что президентские выборы в России прошли под полным правовым и политическим контролем и давлением на оппонентов.

К слову, выборы президента России в Крыму признали незаконными США, Канада, Австрия, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Норвегия, Италия, Эстония, Япония и руководящие структуры Европейского союза.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Евросоюз Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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