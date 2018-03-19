Результат незаконных выборов в Крыму – это - "филькина грамота", – заявление Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является грубым нарушением Россией международного права.

Порошенко отметил, что легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы Президента Украины, а результаты незаконного голосования является "ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий".

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Так называемые выборы в Крыму – еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт,

– заявил Порошенко.

Также Президент выразил благодарность крымчанам, которые не голосовали, а также международным партнерам за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны.

Благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал – Крым – это Украина! Ни "зафиксированная явка", ни "нарисованый результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные данные являются ничем иным как фальсификацией и, говоря известным российским фразеологизмом, это "филькина грамота",

– сообщил Порошенко.

В заявлении Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

"И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всей европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", – сказал Порошенко.

Напомним, выборы президента прошли в России в воскресенье, 18 марта. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.