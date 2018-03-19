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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Результат незаконних виборів в Криму – це є "фількіна грамота", – заява Порошенка

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко заявив, що проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є брутальним порушенням Росією міжнародного права.

Порошенко зазначив, що легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори Президента України, а результати незаконного голосування є "нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків".

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Так звані вибори в Криму – ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних документів та принципів, на яких протягом останніх 70- ти років базуються міжнародний мир та безпека, зокрема Статут ООН та Гельсінський заключний акт,
– заявив Порошенко.

Також Президент висловив вдячність кримчанам, які не голосували, а також міжнародним партнерам за чітку та безкомпромісну позицію, озвучену напередодні незаконних виборів, про те, що їхні результати не будуть визнані.

Вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони зазнавали. Їм погрожували, примушували, зазивали на так звані дільниці подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно засвідчив – Крим – це Україна! Ані "зафіксована явка", ані "намальований результат" не відповідають реальній активіності мешканців півострова. Оприлюднені офіційні дані є нічим іншим як фальсифікацією і, говорячи відомим російським фразеологізмом, це є "фількіна грамота",
– повідомив Порошенко.

У заяві Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

"І не тільки за агресію проти України, а й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії в неділю, 18 березня. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Новини політики Петро Порошенко Вибори в Росії 2018 Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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