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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Незаконні вибори президента Росії: скільки кримських татар взяло участь у голосуванні

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Вибори
Вибори

У неділю, 18 березня, до четвертої річниці анексії Криму, у Російській Федерації відбулися незаконні президентські вибори. Голосування провели і на окупованій території.

Явка кримських татар на вибори президента РФ не перевищила 10%. Про це повідомив глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, передає канал "112 Україна".

"Активність кримських татар, як і передбачалося, не перевищила 10%. Як би влада не намагалася, як би не залякувала, кримські татари гідно відреагували на так звані вибори в Криму", – заявив Заїр Смедляєв.

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Загальна активність кримчан на виборах також була низькою, заявив Смедляєв. Попри те, що російський ЦВК дає інформацію про те, що в Криму участь у виборах взяли понад 63% виборців. Така явка може бути пов’язана з тим, що між ділянками курсували автобуси з "казаками", розповів Заїр Смедляєв. Відтак кожне їх прибуття на чергову ділянку супроводжувалося вкиданням бюлетенів.

"Всі цифри притягнуті за вуха для того, щоб там нинішнє керівництво залишилося на своєму місці, у них була поставлена задача – явка під цифру", – упевнений Смедляєв.

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини Криму Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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