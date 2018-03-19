Незаконные выборы президента России: сколько крымских татар приняли участие в голосовании

В воскресенье, 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма, в Российской Федерации состоялись незаконные президентские выборы. Голосование провели и на оккупированной территории.

Явка крымских татар на выборы президента РФ не превысила 10%. Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, передает канал "112 Украина".

"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть не пыталась, как бы ни запугивала, крымские татары достойно отреагировали на так называемые выборы в Крыму", — заявил Заир Смедляев.

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Общая активность крымчан на выборах также была низкой, заявил Смедляев. Несмотря на то, что российский ЦИК дает информацию о том, что в Крыму участие в выборах приняли более 63% избирателей. Такая явка может быть связана с тем, что между участками курсировали автобусы с "казаками", рассказал Заир Смедляев. Поэтому каждое их прибытие на очередной участок сопровождалось вбросом бюллетеней.

"Все цифры притянуты за уши для того, чтобы там нынешнее руководство осталось на своем месте, у них была поставлена ​​задача — явка под цифру", — уверен Смедляев.