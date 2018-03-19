В Верховной Раде планируют законодательно утвердить незаконность российских выборов

Выборы в Крыму незаконными признали США, Канада, Австрия, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Норвегия, Италия, Эстония, Япония и руководящие структуры Европейского союза. В понедельник, 19 марта свое заявление по поводу псевдоголосования в Крыму сделали и украинские депутаты.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 Канала Анна Калюжная.

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Большинство украинских парламентариев считают, что результаты президентских выборов в России нелегитимные. Эту мысль они сегодня озвучивали на Согласительном совете. "Народный фронт" предложил законодательно закрепить такую позицию парламента, зарегистрировали соответствующее постановление, и принять его до 23 марта 2018 года.

Верховная Рада должна принять соответствующее постановление, в котором мы должны дать надлежащую политическую правовую оценку фарсу, который в России называют выборами президента. Проект постановления номер 81.53 зарегистрирован фракцией "Народного фронта": непризнание Украиной легитимности выборов президента РФ и их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица,

– прокомментировал Максим Бурбак, глава фракции "Народный фронт".

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко тоже поддержала такую позицию.

"Я хочу поддержать "Народный фронт", относительно голосования за такой проект постановления. И мы здесь должны быть полностью едины. Относительно признания таких выборов просто ничтожными", – сказала Тимошенко.

Прежде всего, парламентарии считают незаконными выборы в России из-за того, что они проводились также и в оккупированном Крыму. Председатель парламента Андрей Парубий заявил, что уже 20 марта депутаты смогут проголосовать за это постановление.

Также председатель парламента заявил, что 20 марта может быть законодательно запрещено депутатам носить оружие в парламент и в другие объекты, находящиеся под государственной охраной. Андрей Парубий также является соавтором этого постановления, связанного с ситуацией с Надеждой Савченко, которая якобы пронесла оружие в парламент.

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Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал, что вопрос снятия неприкосновенности с Надежды Савченко может быть рассмотрен в сессионном зале уже 22 марта. Однако Андрей Парубий заявил, что все зависит от того, когда это постановление рассмотрит Регламентный комитет, который по расписанию может сделать это уже 21 марта. Если так и произойдет, 22 марта 2018 года вопрос о Надежде Савченко, действительно, встанет уже в парламенте.

Кроме того, депутаты отметили, что на повестке дня может стоять закон о национальной обороне и о том, что армия должна соответствовать стандартам НАТО. Сейчас над ним работает комитет. Председатель парламента Андрей Парубий еще не сказал, успеют ли рассмотреть этот вопрос до 23 марта.

Напомним, почти полторы сотни причастных к незаконным выборам в Крыму могут оказаться под санкциями ЕС.