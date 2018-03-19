В России сделали заявление, что будет с санкциями Запада после "исторической победы" Путина

Западу придется изменить свою политику санкций и ограничений против России из-за их безрезультатности после победы на президентских выборах Владимира Путина.

Об этом заявила глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает "РИА Новости".

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"Наши западные партнеры только укрепили единство нашего народа, народ сплотился вокруг своего отдела и предоставил ему мощную, историческую поддержку. Думаю, что теперь они будут разочарованы своей политикой, безрезультатностью усилий раскачать позиции действующего президента России и, наверное, будут менять свою тактику", — подчеркнула Матвиенко.

Напомним, выборы президента прошли в России в воскресенье, 18 марта. По результатам подсчета 99,94% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.