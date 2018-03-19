У Росії зробили незвичну заяву, що буде з санкціями Заходу після "історичної перемоги" Путіна

Заходу прийдеться змінити свою політику санкцій та обмежень проти Росії через їхню безрезультативність після перемоги на президентських виборах Володимира Путіна.

Про це заявила глава Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє "РИА Новости".

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"Наші західні партнери тільки зміцнили єдність нашого народу, народ згуртувався навколо свого відділу і надав йому потужну, історичну підтримку. Думаю, що тепер вони будуть розчаровані своєю політикою, безрезультативністю зусиль розгойдати позиції чинного президента Росії і, напевно, будуть міняти свою тактику", – наголосила Матвієнко.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії в неділю, 18 березня. За результатами підрахунку 99,94% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.