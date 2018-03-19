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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко закликав скласти список осіб, причетних до незаконних виборів у Росії

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Порошенко
Порошенко

Президент Петро Порошенко закликав світову спільноту посилити санкції проти російської влади і осіб, які були причетні до організації та проведення так званих виборів у окупованому Росією Криму.

Відповідне звернення оприлюднено на сайті Президента.

"Ми маємо опрацювати перелік тих осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували чи брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму та представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади", – наголосив Порошенко.

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Петро Порошенко також зауважив, що український Крим в «кайданах російської окупації перетворився на півострів несвободи та військову базу» і запевнив, що українська влада посилить роботу з відстоювання прав громадян, що нині проживають на півострові та зі звільнення заручників.

"Ми посилимо наші зусилля, у тому числі в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій, для того, щоб покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму. Україна також продовжить боротьбу за звільнення всіх без виключення українських політичних в’язнів, які перебувають за ґратами на півострові та в Росії", – сказав Глава держави.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії в неділю, 18 березня. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини України Новини політики Анексія Криму Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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