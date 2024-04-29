В Центре противодействия дезинформации назвали распространение таких тезисов манипуляцией вокруг заявления Президента Украины Владимира Зеленского.

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Дезинформация помогает врагу

В частности, распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с Россией в июне 2024 года".

На самом деле Президент заявил: "Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру",

– отмечают в Центре.

Речь идет о саммите по Украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения будущего мирного процесса. Россия не будет участником этого мероприятия, поэтому ни о каком "заключении мира" речь не идет.

Подобного рода месседжи помогают врагу в его попытках посеять упаднические настроения в украинском обществе. Не дайте ввести себя в заблуждение и доверяйте только верифицированным источникам информации!

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Что известно о саммите в Швейцарии