В Центре противодействия дезинформации назвали распространение таких тезисов манипуляцией вокруг заявления Президента Украины Владимира Зеленского.
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Дезинформация помогает врагу
В частности, распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с Россией в июне 2024 года".
На самом деле Президент заявил: "Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру",
– отмечают в Центре.
Речь идет о саммите по Украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения будущего мирного процесса. Россия не будет участником этого мероприятия, поэтому ни о каком "заключении мира" речь не идет.
Подобного рода месседжи помогают врагу в его попытках посеять упаднические настроения в украинском обществе. Не дайте ввести себя в заблуждение и доверяйте только верифицированным источникам информации!
– отметили в Центре противодействия дезинформации.
Что известно о саммите в Швейцарии
- Саммит мира состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня. О датах проведения саммита сообщил швейцарский департамент иностранных дел.
- Эта конференция будет платформой для диалога на высоком уровне относительно путей достижения справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН.
- Президент Украины подчеркнул, что Россия не будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии, поскольку "Украине нужно, чтобы агрессоры ничего не заблокировали". Однако по итогам Саммита будет создан конкретный план. Позже эти наработки передадут в Россию.
- Владимир Зеленский также заявил, что Россия хочет сорвать проведение Саммита мира. Он отметил, что украинская разведка имеет конкретные данные о том, что Москва планирует приложить усилия, чтобы уменьшить количество стран, которые должны принять участие в мероприятии.