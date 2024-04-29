В Центрі протидії дезінформації назвали поширення таких тез маніпуляцією навколо заяви Президента України Володимира Зеленського.
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Дезінформація допомагає ворогу
Зокрема, поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок заключення миру з Росією у червні 2024 року".
Насправді Президент заявив: "Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру",
– зазначають в Центрі.
Йдеться про саміт щодо Української формули миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу. Росія не буде учасником цього заходу, тож ні про яке "заключення миру" не йдеться.
Подібного роду меседжі допомагають ворогу у його намаганнях посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві. Не дайте ввести себе в оману та довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!
– наголосили в Центрі протидії дезінформації.
Що відомо про саміт у Швейцарії
- Саміт миру відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, 15 і 16 червня. Про дати проведення саміту повідомив швейцарський департамент закордонних справ.
- Ця конференція буде платформою для діалогу на високому рівні щодо шляхів досягнення справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН.
- Президент України наголосив, що Росія не буде присутня на Саміті миру в Швейцарії, оскільки "Україні потрібно, аби агресори нічого не заблокували". Проте за підсумками Саміту буде створенний конкретний план. Пізніше ці напрацювання передадуть до Росії.
- Володимир Зеленський також заявив, що Росія хоче зірвати проведення Саміту миру. Він наголосив, що українська розвідка має конкретні дані щодо того, що Москва планує докласти зусиль, щоб зменшити кількість країн, які мають взяти участь в заході.