Почти полторы сотни причастных к незаконным выборам в Крыму могут оказаться под санкциями ЕС
Киев передал Брюсселю список лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов в оккупированном Крыму. В нем фигурируют 140 человек.
Список своим коллегам вручил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в бельгийской столице.
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Он отметил, что переговоры были плодотворными и результативными. Успели обсудить санкции в отношении России из-за нарушения международного права в Крыму, противодействие российскому политическому проекту "Северный поток-2" и продвижение реформ в Украине.
Добавим, что на прошлой неделе во время своего визита в Киев глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что ЕС никогда не признает результаты голосования в Крыму и незаконную аннексию полуострова Россией.