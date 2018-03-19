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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

Почти полторы сотни причастных к незаконным выборам в Крыму могут оказаться под санкциями ЕС

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Санкции ЕС против России
Санкции ЕС против России / criteriul.ro

Киев передал Брюсселю список лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов в оккупированном Крыму. В нем фигурируют 140 человек.

Список своим коллегам вручил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в бельгийской столице.

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Он отметил, что переговоры были плодотворными и результативными. Успели обсудить санкции в отношении России из-за нарушения международного права в Крыму, противодействие российскому политическому проекту "Северный поток-2" и продвижение реформ в Украине.

Добавим, что на прошлой неделе во время своего визита в Киев глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что ЕС никогда не признает результаты голосования в Крыму и незаконную аннексию полуострова Россией.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Выборы в России 2018 Новости политики Новости России Санкции Павел Климкин МИД Украины Евросоюз
Источник: 24 Канал
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