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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

У Верховній Раді планують законодавчо затвердити незаконність російських виборів

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Вибори у Криму незаконними визнали США, Канада, Австрія, Велика Британія, Польща, Німеччина, Франція, Норвегія, Італія, Естонія, Японія і керівні структури Європейського союзу. У понеділок 19 березня свою заяву з приводу псевдоголосування у Криму зробили і українські депутати.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондент 24 Каналу Анна Калюжна.

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Більшість українських парламентарів вважають, що результати президентських виборів в Росії нелегітимні. Цю думку вони сьогодні озвучували на Погоджувальній раді. "Народний фронт" запропонував законодавчо закріпити таку позицію парламенту, зареєстрували відповідну постанову, та ухвалити її до 23 березня 2018 року.

Верховна Рада повинна ухвалити відповідну постанову, у якій ми маємо дати належну політичну правову оцінку фарсу, який у Росії називають виборами президента. Проект постанови номер 81.53, зареєстрована фракція "Народного фронту": невизнання Україною легітимності виборів президента РФ і їх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи,
– прокоментував Максим Бурбак, голова фракції "Народний фронт".

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко також підтримала таку позицію.

"Я хочу підтримати "Народний фронт", щодо голосування за такий проект постанови. І ми тут мусимо бути цілком єдині. Щодо визнання таких виборів просто нікчемними", – сказала Тимошенко.

Перш за все, парламентарі вважають незаконними вибори в Росії, через те, що вони проводились також і в окупованому Криму. Голова парламенту Андрій Парубій заявив, що вже 20 березня депутати зможуть проголосувати за цю постанову.

Також голова парламенту заявив, що 20 березня може бути законодавчо заборонено депутатам носити зброю в парламент та в інші об'єкти під державною охороною. Андрій Парубій також є співавтором цієї постанови, пов'язаною з ситуацією про Надією Савченко, яка нібито пронесла зброю у парламент.

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Генпрокурор Юрій Луценко анонсував, що питання зняття недоторканності з Надії Савченко може бути розглянуто в сесійній залі вже 22 березня. Проте Андрій Парубій заявив, що все залежить від того, коли цю постанову розгляне Регламентний комітет, який за розкладом може зробити це вже 21 березня. Якщо так і станеться, 22 березня 2018 року питання щодо Надії Савченко, справді, постане вже у парламенті.

Окрім того депутати зазначили, що на порядку денному може стояти закон про національну оборону та про те, що армія має відповідати стандартам НАТО. Наразі над ним працює комітет. Голова парламенту Андрій Парубій ще не сказав, чи встигнуть розглянути це питання до 23 березня.

Нагадаємо, майже півтори сотні причетних до незаконних виборів в Криму можуть опинитись під санкціями ЄС.

Теги: Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018 Анексія Криму Андрій Парубій Україна – Росія Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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