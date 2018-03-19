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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

ЄС не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму

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ЄС не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму
ЄС не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму / Фото з вільних мереж

Європейський союз заявив невизнання проведення Росією виборів президента 18 березня на території анексованого Криму.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на заяву Європейської служби зовнішньої діяльності.

Зазначимо, що вибори президента пройшли в Росії 18 березня і за результатами підрахунку 99,81% голосів перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

"Євросоюз не визнає нелегальну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові", – наголосили в ЄС.

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У заяві також зазначається, що спостерігачі від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, включно з представниками від країн-членів ЄС, не здійснювали жодного моніторингу на окупованих територіях України.

"ЄС залишається непорушним у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", – запевнили у Європейській службі зовнішньої діяльності.

При цьому, беручи до уваги попередні оцінки міжнародно визнаної спостережної місії ОБСЄ, Євросоюз наголосив на тому, що президентські вибори в Росії пройшли під повним правовим і політичним контролем та тиском на опонентів.

До слова, вибори президента Росії в Криму визнали незаконними США, Канада, Австрія, Велика Британія, Польща, Німеччина, Франція, Норвегія, Італія, Естонія, Японія і керівні структури Європейського союзу.

Теги: Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018 Анексія Криму Новини Криму Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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