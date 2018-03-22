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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента Росії в окупованому Криму

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Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента Росії в окупованому Криму
Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента Росії в окупованому Криму / Фото з вільних мереж

В четвер, 22 березня, Верховна Рада на своєму засіданні схвалила проект постанови №8168-1 про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії в окупованому Криму і Севастополі. Свої голоси "за" віддали 255 нардепів.

Про це повідомляє "Гордон".

"Організація окупаційною російською адміністрацією в рамках виборів президента Російської Федерації голосування на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополь – є протиправною. Результати цього незаконного голосування є нікчемними і не мають ніяких правових наслідків", – мовиться в документі.

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Також наголошується, що істотні обмеження виборчих прав громадян, створення нерівних умов для кандидатів і відсутність справжнього вибору, а також неправомірне зарахування понад 1 мільйона голосів з тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь істотно спотворюють результати голосування, ставлячи під сумнів їх легітимність.

"Верховна Рада України закликає міжнародну спільноту застосовувати додаткові санкції проти Російської Федерації та персональні санкції (обмеження) до осіб, причетних до організації та проведення незаконного голосування на виборах президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також причетних до систематичних порушень основних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території України", – заявили в Раді.

Нагадаємо, вибори президента пройшли в Росії 18 березня і за результатами підрахунку 99,81% голосів перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. Євросоюз заявив про невизнання проведення Росією виборів президента на території Криму.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Верховна Рада Україна – Росія Вибори в Росії 2018 Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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