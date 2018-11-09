16:37
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Гройсман недоволен состоянием дел в архитектурно-строительной инспекции

      19 Читати новину українською
      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / informator.news

      Гройсман посоветовал Кудрявцеву более упорно работать над наведением порядка в отрасли

      "Я и сам не доволен сегодня состоянием дел в Государственной архитектурно-строительной инспекции, думаю, что руководителю нужно более настойчиво работать над наведением порядка", – заявил сегодня премьер-Министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа Правительства" в парламенте, отвечая на вопрос народного депутата Владимира Арьева относительно коррупционных злоупотреблений в ГАСИ.

      Одновременно премьер напомнил, что Правительством принимаются реформаторские усилия в сфере стройиндустрии. В частности с 1 сентября Кабинет Министров одобрил новые архитектурно-строительные нормы, которые, по словам Владимира Гроймсмана "позволяют работать и строить, избегая лишней бюрократии".

      Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) с мая 2015 года возглавляет Алексей Кудрявцев, бывший депутат партии "Батькивщина" в местном совете Бориспольского района Киевской области.

      На этой неделе ряд СМИ сообщили о намерении Кудрявцева баллотироваться от партии "Батькивщина" в парламент по одному из мажоритарных округов Киевской области, охватывающей территорию Бориспольского района. Сам Алексей Кудрявцев официально отрицает свои связи с Юлией Тимошенко и партией "Батькивщина".

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Владимир Гройсман
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Дикое Поле": первый украинский вестерн по культовому роману Жадана
      сегодня , 16:35 "Дикое Поле": первый украинский вестерн по культовому роману Жадана
      Катерина Петренко
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Почему мы не можем требовать европейские зарплаты в Украине
      сегодня , 16:00 Почему мы не можем требовать европейские зарплаты в Украине
      Сергій Фурса
      Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      сегодня , 15:00 Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      Олексій Чибісов
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук