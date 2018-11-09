Гройсман недоволен состоянием дел в архитектурно-строительной инспекции

Гройсман посоветовал Кудрявцеву более упорно работать над наведением порядка в отрасли

"Я и сам не доволен сегодня состоянием дел в Государственной архитектурно-строительной инспекции, думаю, что руководителю нужно более настойчиво работать над наведением порядка", – заявил сегодня премьер-Министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа Правительства" в парламенте, отвечая на вопрос народного депутата Владимира Арьева относительно коррупционных злоупотреблений в ГАСИ.

Одновременно премьер напомнил, что Правительством принимаются реформаторские усилия в сфере стройиндустрии. В частности с 1 сентября Кабинет Министров одобрил новые архитектурно-строительные нормы, которые, по словам Владимира Гроймсмана "позволяют работать и строить, избегая лишней бюрократии".

Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) с мая 2015 года возглавляет Алексей Кудрявцев, бывший депутат партии "Батькивщина" в местном совете Бориспольского района Киевской области.

На этой неделе ряд СМИ сообщили о намерении Кудрявцева баллотироваться от партии "Батькивщина" в парламент по одному из мажоритарных округов Киевской области, охватывающей территорию Бориспольского района. Сам Алексей Кудрявцев официально отрицает свои связи с Юлией Тимошенко и партией "Батькивщина".