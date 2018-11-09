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      Гройсман незадоволений станом справ в архітектурно-будівельній інспекції

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      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / informator.news

      Гройсман порадив Кудрявцеву більш наполегливо працювати над наведенням порядку в галузі

      "Я і сам не задоволений сьогодні станом справ в Державній архітектурно-будівельній інспекції, думаю, що керівнику потрібно більш наполегливо працювати над наведенням порядку", – заявив сьогодні прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман під час "Години Уряду" в парламенті, відповідаючи на питання народного депутата Володимира Ар’єва щодо корупційних зловживань в ДАБІ. Про це повідомляє "РБК-Україна". 

      Одночасно прем’єр нагадав, що Урядом приймаються реформаторські зусилля в сфері будіндустрії. Зокрема з 1 вересня Кабінет Міністрів схвалив нові архітектурно-будівельні норми, котрі, за словами Володимира Гроймсмана "дозволяють працювати і будувати, уникаючи зайвої бюрократії".

      Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) з травня 2015 року очолює Олексій Кудрявцев, колишній депутат партії "Батьківщина" у місцевій раді Бориспільського району Київської області.

      На цьому тижні низка ЗМІ повідомила про намір Кудрявцева балотуватися від партії "Батьківщина" до парламенту по одному з мажоритарних округів Київської області, що охоплює територію Бориспільського району. Сам Олексій Кудрявцев офіційно заперечує свої зв'язки з Юлією Тимошенко та партією "Батьківщина".

      Теги: Новини політики Володимир Гройсман ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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