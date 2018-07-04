Гройсман поздравил США с Днем независимости
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил США с Днем независимости.
"Поздравляю Соединенные Штаты Америки и всех американцев с Днем независимости! С праздником!" – написал Гройсман в Facebook на украинском и английском языках.
День независимости США отмечается ежегодно 4 июля. Праздник установлен в честь Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, которое было подписано 4 июля 1776 года.
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В 2018 году США празднуют 242-ю годовщину независимости.
Источник: 24 Канал
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