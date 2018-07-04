Гройсман привітав США з Днем незалежності
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності.
"Вітаю Сполучені Штати Америки та всіх американців з Днем незалежності! Зі святом!" – написав Гройсман у Facebook українською та англійською мовами.
День незалежності США відзначається щороку 4 липня. Свято встановлено на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, яка була підписана 4 липня 1776 року.
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У 2018 році США святкують 242-у річницю незалежності.
Джерело: 24 Канал
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