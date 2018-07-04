Сьогодні США святкує День незалежності

4 липня у Сполучених Штатах святкують головне свято – День незалежності. Цього дня 1776 року 13 штатів підписали Декларацію Незалежності від Британської імперії і перестали бути колоніями.

Це був перший крок до визнання Америки самостійною державою. У цей день американці вшановують прапор, влаштовують паради, феєрверки та піднімають келихи за кожен зі штатів.

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Happy Fourth of July!

Today, the United States celebrates its Independence Day: https://t.co/M3DJoXVIEQ

In the U.S., Independence Day is celebrated with food and fireworks. It’s the USA’s biggest birthday party! pic.twitter.com/znJU28jRMz — U.S. Embassy Dhaka (@usembassydhaka) 4 липня 2018 р.

У Києві 242-у річницю відсвяткували вже у вівторок ввечері, 3 липня. Посол США в Україні Марі Йованович запросила у власну резиденцію українських політиків, митців, громадських активістів. На вечірці було чимало міністрів та народних обранців. Співали американський і український гімни. А посол підняла келих за Україну і Америку.

І для України, і для Сполучених Штатів наша подорож триває. І сьогодні ми відзначаємо процес, яким є наша демократія. За Америку та за дружбу між двома нашими країнами,

– сказала Йованович.

Відео: фрагмент промови посла США в Україні Марі Йованович