Сегодня США празднует День независимости

4 июля в Соединенных Штатах празднуют главный праздник – День независимости. В этот день 1776 года 13 штатов подписали Декларацию Независимости от Британской империи и перестали быть колониями.

Это был первый шаг к признанию Америки самостоятельным государством. В этот день американцы чтят флаг, устраивают парады, фейерверки и поднимают бокалы за каждый из штатов.

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Happy Fourth of July!

Today, the United States celebrates its Independence Day: https://t.co/M3DJoXVIEQ

In the U.S., Independence Day is celebrated with food and fireworks. It’s the USA’s biggest birthday party! pic.twitter.com/znJU28jRMz — U.S. Embassy Dhaka (@usembassydhaka) 4 липня 2018 р.

В Киеве 242-ю годовщину отпраздновали уже во вторник вечером, 3 июля. Посол США в Украине Мари Йованович пригласила в собственную резиденцию украинских политиков, художников, общественных активистов. На вечеринке было немало министров и народных избранников. Пели американский и украинский гимны. А посол подняла бокал за Украину и Америку.

И для Украины, и для Соединенных Штатов наше путешествие продолжается. И сегодня мы отмечаем процесс, каким является наша демократия. За Америку и за дружбу между двумя нашими странами,

– сказала Йованович.

Видео: фрагмент речи посла США в Украине Мари Йованович