Сегодня США празднует День независимости
4 июля в Соединенных Штатах празднуют главный праздник – День независимости. В этот день 1776 года 13 штатов подписали Декларацию Независимости от Британской империи и перестали быть колониями.
Это был первый шаг к признанию Америки самостоятельным государством. В этот день американцы чтят флаг, устраивают парады, фейерверки и поднимают бокалы за каждый из штатов.
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В Киеве 242-ю годовщину отпраздновали уже во вторник вечером, 3 июля. Посол США в Украине Мари Йованович пригласила в собственную резиденцию украинских политиков, художников, общественных активистов. На вечеринке было немало министров и народных избранников. Пели американский и украинский гимны. А посол подняла бокал за Украину и Америку.
И для Украины, и для Соединенных Штатов наше путешествие продолжается. И сегодня мы отмечаем процесс, каким является наша демократия. За Америку и за дружбу между двумя нашими странами,
– сказала Йованович.
Видео: фрагмент речи посла США в Украине Мари Йованович