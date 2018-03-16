Гройсман рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах в 2019 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", – отметил Владимир Гройсман.

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Напомним, до этого Владимир Гройсман заявил о том, что планирует участвовать в следующих выборах в Верховную Раду, которые состоятся 27 октября 2019 года. Выборы президента должны состояться 31 марта 2019.