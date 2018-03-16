Гройсман розповів, чи буде брати участь у президентських виборах в 2019 році

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не збирається балотуватися на посаду президента України.

Про це він заявив в ефірі Радіо НВ.

"В мене завжди є готовність до відповідальності, але у мене немає жодного бажання та жодних планів балотуватися у президенти України", – відзначив Володимир Гройсман.

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Нагадаємо, до цього Володимир Гройсман заявив про те, що планує брати участь у наступних виборах до Верховної Ради, що відбудеться 27 жовтня 2019 року. Вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року.