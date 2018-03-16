Гройсман розповів, чи буде брати участь у президентських виборах в 2019 році
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не збирається балотуватися на посаду президента України.
Про це він заявив в ефірі Радіо НВ.
"В мене завжди є готовність до відповідальності, але у мене немає жодного бажання та жодних планів балотуватися у президенти України", – відзначив Володимир Гройсман.
Читайте також: Як Порошенко та Гройсман створили відомства, які зменшили кількість інвестицій
Нагадаємо, до цього Володимир Гройсман заявив про те, що планує брати участь у наступних виборах до Верховної Ради, що відбудеться 27 жовтня 2019 року. Вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Новий держсекретар США продовжить політику підтримки України, – Костянтин Єлісєєвсьогодні , 00:31
-
Після зняття Путіна на нього "повісять" всі злочини Росії, – журналіст16 березня , 22:46
-
Порошенко доручив підготувати зміни до Конституції про прагнення членства України в НАТО та ЄС16 березня , 22:08
Коментарі