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Гройсман рассказал, когда освобожденным пленным государство выплатит обещанные 100 тысяч

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Обмен пленными в 2017 году
Обмен пленными в 2017 году / radiosvoboda.org

Освобожденным украинским пленным правительство обещает выплатить по 100 тысяч гривен. Однако, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, эти выплаты станут возможными лишь после тщательной проверки бывших пленников.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Он заявил об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Хочу подчеркнуть, что правительство приняло соответствующее постановление и правительство зарезервировало средства, но выплачивать их сможем только тогда, когда нам социальные службы дадут верифицированных людей. Что у этих людей нет никакой вины перед нашим государством, тогда мы эти средства перечислим. Мы ожидаем сегодня специальную информацию. Я так понимаю, что эта проверка заканчивается. Она, очевидно, требует некоторого времени, потому что не все так просто. И после этого люди обязательно получат помощь. Средства есть, они зарезервированы, мы готовы их выплатить", – отметил Гройсман.

Также он заверил, что уже 6 апреля 2018 года правительство будет ожидать "специальную информацию". Напомним, что ранее выплаты бывшим пленникам обещали выплатить после проверки СБУ. С момента обмена пленными прошло более 3 месяцев.

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся обмен пленными на Донбассе. Как сообщает СБУ, на подконтрольную территорию Украины вернулись 73 заложника.

Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Деньги Обмен пленными Украина – Россия Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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