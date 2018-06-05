Гройсман рассказал, в какой области хуже всего проходит децентрализация
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реформа децентрализации лучше всего воплощается в Житомирской и Тернопольской областях. Аутсайдером на данный момент является Закарпатская область.
Об этом Владимир Гройсман рассказал в интервью "5 каналу".
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Он подчеркнул, что важно осознание жителями общин необходимости объединения при сохранении сел и самобытности".
"Это дает возможность выйти на новый уровень эффективности решения тех вопросов, которые их интересуют, — образование, здравоохранение, дороги", – заявил Гройсман.
Источник: 24 Канал
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