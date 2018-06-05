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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Гройсман розповів, у якій області найгірше проходить децентралізація

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Реформа децентралізації найкраще втілюється у Житомирський та Тернопільській областях
Реформа децентралізації найкраще втілюється у Житомирський та Тернопільській областях / sharij

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реформа децентралізації найкраще втілюється у Житомирський та Тернопільській областях. Аутсайдером на даний час є Закарпатська область.

Про це Володимир Гройсман розповів в інтерв'ю "5 каналу".

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Він підкреслив, що "важливе усвідомлення жителями громад важливості об’єднання при збереженні сіл та самобутності".

"Це дає можливість вийти на новий рівень ефективності вирішення тих питань, які їх цікавлять, — освіта, охорона здоров’я, дороги", – заявив Гройсман.

Теги: Новини політики Володимир Гройсман Новини Житомира Тернопіль Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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