Гройсман розповів, у якій області найгірше проходить децентралізація

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реформа децентралізації найкраще втілюється у Житомирський та Тернопільській областях. Аутсайдером на даний час є Закарпатська область.

Про це Володимир Гройсман розповів в інтерв'ю "5 каналу".

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Він підкреслив, що "важливе усвідомлення жителями громад важливості об’єднання при збереженні сіл та самобутності".



"Це дає можливість вийти на новий рівень ефективності вирішення тих питань, які їх цікавлять, — освіта, охорона здоров’я, дороги", – заявив Гройсман.